AGORA: Homem cai dentro de córrego na Ernesto Geisel

Um homem, não identificado até o momento, precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros após cair dentro do Córrego Prosa, no trecho que passa entre a Avenida Ernesto Geisel e a Avenida Afonso Pena, na noite desta sexta-feira (30).

Em imagens, enviadas por leitores para o WhatsApp do JD1 Notícias, é possível ver que o homem caiu em uma parte do córrego que, em dias com menos fluxo de água, se encontra totalmente exposta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate do homem, porém, ainda não se sabe o estado de saúde dele.

Confira:

