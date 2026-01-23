Conexão JD1: Estevão Petrallás faz análise sobre futebol sul-mato-grossense

O Conexão JD1 entrevistou nesta sexta-feira, dia 23, o atual gestor da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Estevão Petrallás, que fez uma análise sobre o futebol sul-mato-grossense.
Mas sobretudo, ele também avaliou o início do Campeonato Estadual, que terá a primeira rodada neste dia 24 de janeiro. O presidente da FFMS mantém esperança também de ter novamente o Estádio Morenão sediando as partidas.
Confira a entrevista completa com Alex Figueiredo:
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
JD1 TV
JD1TV: Saúde e Bem-Estar desmistifica o processo de envelhecimento com especialista
JD1 TV