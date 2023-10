JD1TV: Cantor campo-grandense aponta dificuldade de carreira solo na Capital

"Não tá fácil pra ninguém"! Quem nunca usou ou ouviu essa expressão? Para o cantor sertanejo campo-grandense, Max Henrique, essa fala se enquadra perfeitamente quando se refere a descobrir oportunidades em casas noturnas da Capital por seguir carreira solo. O cantor falou sobre as dificuldades e até teceu algumas críticas quanto a isso durante entrevista nesta quinta-feira (26) no programa Em Alta no JD1TV.

Questionado pelo jornalista e colunista do JD1 Jhoseff Bulhões, Max explicou como tem sido a vida no ramo da música, sobre as dificuldades, mas também contou uma novidade que vai deixar os fãs enlouquecidos. Ele já está preparando um feat com Munhoz e Mariano.

Assista a entrevista completa:

