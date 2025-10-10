Menu
sexta, 10 de outubro de 2025
JD1TV: "Não é apenas comportamento", especialista orienta pais sobre criação e convivência familiar

A entrevistada de hoje foi a psicanalista, pedagoga, neurocientista e neuropedagoga, Pollyaneh Gonzaga Seabra de Oliveira

10 outubro 2025 - 17h30Taynara Menezes
Pollyaneh Gonzaga Seabra de OliveiraPollyaneh Gonzaga Seabra de Oliveira   (Foto: JD1TV)

O quadro Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (10), recebeu Pollyaneh Gonzaga Seabra de Oliveira, psicanalista, pedagoga, neurocientista e neuropedagoga. 

Fundadora do Centro de Treinamento para Pais e Filhos, idealizadora do Programa Elos e autora de diversos materiais sobre família, infância e inteligência emocional, a especialista abordou um assunto importante: casamento e filhos. 

"Educar filhos não é apenas falar de comportamento, é falar de cérebro, caráter e identidade", explicou. 

Confira a entrevista abaixo: 

 

