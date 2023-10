JD1TV: 1º Encontro Regional de Meio Ambiente reunirá grandes nomes do direito ambiental

A edição do JD1 Entrevista desta quarta-feira (04), recebeu a corregedora geral da Procuradoria do Estado de Mato Grosso do Sul e vice-presidente da Anape – (Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, Fabíola Marquetti. Na ocasião, ela falou sobre o 1º Encontro Regional de Meio Ambiente, que acontecerá nesta sexta-feira (06), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Além disso, a corregedora ainda discorreu acerca da política carbono neutro defendida pela PGE/MS, e sobre os impactos da reforma tributária para a advocacia. Por fim, Fabíola convidou os interessados a participarem do evento e falou sobre os seus planos para a magistratura, tendo em vista que, recentemente, ela ficou na lista tríplice para uma vaga de desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Assista:



