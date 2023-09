JD1TV: "A população busca um bom administrador", diz diretor do Ranking sobre 2024

A edição do JD1 Entrevista desta terça-feira (19), recebeu o cientista político e diretor do Instituto Ranking, Tony Ueno, que falou sobre as projeções das eleições de 2024, conforme as pesquisas, e afirmou que, a população campo-grandense busca um bom administrador para os próximos quatro anos.

Além disso, ele ainda discorreu sobre as gestões de Eduardo Riedel, Adriane Lopes e do atual presidente Lula, e ressaltou a imunidade das pesquisas realizadas pelo instituto, mesmo tendo que lidar com as críticas de alguns candidatos que ficam descontentes com os resultados.

Assista:



