JD1TV: Campo-grandense aposta em nova música produzida na capital do sertanejo

No Em Alta desta semana, o colunista Jhoseff Bulhões conversou com o cantor Zé Eduardo. Nascido em Campo Grande, o artista se aventurou em Goiânia, capital do sertanejo, e gravou uma música produzida lá!

O cantor contou que vem sendo bastante sondando por empresários e produtores do ramo. Também reclamou sobre a falta de união dos artistas locais e a dificuldade em cantar solo e o preconceito de ser artista.

Assista:

