JD1TV: Carro é arrastado e quase vai parar dentro do Córrego Anhandui durante a chuva

Um veículo acabou sendo arrastado para dentro de um córrego que transbordou após as chuvas da tarde desta terça-feira (9) na Rua Tenente Tenesse, no bairro Mata do Segredo, em Campo Grande.

No local é possível ver o estrago causado pelo fluxo de água do córrego Anhandui, que acabou transbordando após as fortes chuvas, trazendo lama e detritos para a pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, o motorista conseguiu deixar o veículo antes da chegada do socorro.

Confira:

