JD1TV: Conexão SM aborda os desafios da saúde mental no pós-parto

No Conexão SM desta quarta-feira (2), a psiquiatra Silmara Medeiros, recebeu a ginecologista e obstetra Aline Sacchi para abordar os desafios da saúde mental da mulher no período do pós-parto.

O tema foi discutido de maneira leve e com autonomia do assunto, já que além de profissional da saúde feminina a dra. Aline é mãe. "Eu sou suspeita, eu falo que a maternidade é o nosso maior presente. Eu adoro falar sobre, quando mais a gente fala, mais tem a falar, e mais a gente precisa falar para poder orientar essas futuras mamães", afirmou.

O mix de sentimentos durante esse processo de pós-parto foi esclarecido, além de dicas e cuidados que a dra. Aline deixou para as mamães praticarem. Confira a entrevista completa abaixo:

