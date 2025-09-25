Menu
JD1TV: Setembro Amarelo termina, mas o cuidado é o ano todo, alerta psiquiatra

Silmara Medeiros abordou o tema sobre saúde mental e prevenção ao suicídio

25 setembro 2025 - 17h00Taynara Menezes
Silmara MedeirosSilmara Medeiros   (Foto: JD1TV)

Hoje o Conexão SM, com a Silmara Medeiros, abre espaço para um tema extremamente delicado, difícil de falar,  mas necessário: a prevenção ao suicídio.

Setembro Amarelo está chegando ao fim, mas a dor, os sinais e as urgências que envolvem a saúde mental continuam presentes o ano todo.

"É sobre algo que precisa ser falado o ano inteiro. As estatísticas são assustadoras, gente. No mundo, uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos. Aqui no Brasil, em 2025, a gente já chega a uma média de 38 suicídios por dia", alerta a a psiquiatra. 

Assista: 

 

