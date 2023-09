JD1TV: Dia da Árvore: Conheça a árvore que conta a própria história em Campo Grande

Neste dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore, e este ano, Campo Grande foi reconhecida pelo terceiro ano consecutivo como uma "Tree City of the World", em português "Cidade Árvore do Mundo", mas você sabia que entre as milhares de árvores espalhadas pela Cidade Morena, existe uma que conta a sua própria história?

A Árvore da Paz fica localizada na Rua da Paz, esquina com a Rua Rio Grande do Sul e é uma das mais antigas da Capital. Atualmente, ela conta a própria história através de um QR Code que fica em um totén ao lado da Árvore. A iniciativa faz parte do Projeto Raízes da História, desenvolvido pela Plaenge, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) e da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

Assista:





