JD1TV - Dia do chocolate: Jovem começou com trufas e hoje tem confeitaria própria

Hoje é o dia mundial do chocolate, e o JD1TV foi até uma confeitaria artesanal para mostrar a produção dessas delícias. A confeiteira, Leticia Souza, de 27 anos, começou em 2015 a produzir trufas e bombons para vender no escritório que trabalhava, com a ajuda de sua mãe nas vendas.

Ela viu uma oportunidade de crescimento e em 2020 fez curso para aprender a fazer bolos e depois começou a fazer encomendas. Em 2021 ela reformou a casa dos pais, para começar a expandir o negócio e atualmente atende presencialmente em casa, por encomendas e pelo Ifood. Leticia conta que toda a produção é feita por ela, e tem várias opções no cardápio como: pão de mel, bombom, pudim, brownie, copo da felicidade, cone trufado, brigadeiro e bolos por encomenda. Instagram da confeitaria: @lddocesgourmets

Confira a matéria completa na íntegra:

