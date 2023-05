JD1TV - Dia do sertanejo: Cantores da Capital compartilham trajetória

O sertanejo é comemorado nesta quarta-feira (3) nacionalmente, um dos estilos mais populares do país, o gênero tem raiz forte em Mato Grosso do Sul, inclusive, o Estado já consagrou grandes artistas do meio.

Para homenagear os artistas regionais, o JD1TV reuniu três cantores da Capital para compartilhar um pouco da trajetória e amor pela música sertaneja. Assista:

