JD1TV: Diante de ameaças de ataques, escola faz recepção acolhedora para alunos

Diante das ameaças de massacres para esta quinta-feira (20), dia em que marca os 23 anos do ataque em Columbine nos Estados Unidos, escola da Rede Estadual de Ensino decidiram ressignificar a data e fazer uma recepção acolhedora para deixar de lado, o medo disseminado nas redes sociais.

O JD1 notícias foi até a Escola Estadual Enrique Cirilo e conversou com o diretor Fabiano Francisco Soares, para saber como foi a ação. Assista:

