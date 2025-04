JD1TV: Educador físico explica importância da atividade física na rotina

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (11) recebeu nos estúdios do JD1TV o professor de educação física Washington Cavalcante, para falar um pouco sobre a importância da atividade física na rotina.

O profissional é responsável por desenvolver o método Washington Cavalcante que traz as vantagens de estar com a vida ativa, sair do sedentarismo e alcançar resultados reais. Confira a entrevista completa abaixo:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também