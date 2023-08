JD1TV: "Estou à disposição do partido", diz Zé Teixeira sobre Prefeitura de Dourados

A edição do JD1 Entrevista desta quarta-feira (16), recebeu o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB), que está no oitavo mandato consecutivo e é o centro das articulações para a Prefeitura de Dourados nas eleições de 2024. Questionado sobre o assunto, o parlamentar afirmou que seu nome está à disposição do partido, para um possível acordo de quem concorrerá, tendo em vista que, outros nomes da base do Governo também estão na lista.

Além disso, o deputado falou sobre sua trajetória política de mais de 20 anos, e discorreu acerca das gestões políticas de Eduardo Riedel e do atual presidente Lula, e também avaliou o atual momento econômico do Estado de Mato Grosso do Sul.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também