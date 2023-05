JD1TV: Fogo no Jardim Veraneio assusta moradores

Moradores do bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande, ficaram assustados após serem surpreendidos por um incêndio, na tarde desta sexta-feira (5), em um terreno baldio na região.

Segundo informações iniciais, o fogo teria começado em um terreno baldio e se espalhado na região, causando a torre de fumaça escura que assustou os moradores.

Além disso, a nuvem de fumaça pode ser vista da Avenida Afonso Pena, o que deixou as pessoas ainda mais preocupadas. No entanto, apesar da distância que o fogaréu foi visto, as chamas não se alastraram, ficando apenas na mata afastada de casas.

Confira:

