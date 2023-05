JD1TV: "Matador de policial" morre em confronto com a polícia na Capital

Um confronto entre um foragido, identificado como Joel de Lima Oliveira, 44 anos e policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), terminou com uma morte na manhã desta sexta-feira (12) no Bairro Tarsila do Amaral.



Conforme informações preliminares, os policiais foram até o local para cumprir um mandado de prisão contra Joel. O homem era foragido do sistema prisional, considerado de extrema periculosidade, ele respondia por vários homicídios, incluindo o do policial, Nelson Costa Junior, antigo investigador da Denar, morto em 2006 aos 27 anos.

Os moradores escutaram pelo menos dois disparos de arma de fogo. No confronto, Joel foi atingido e socorrido para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu e morreu. A perícia científica da Polícia Civil averigua mais detalhes o local.



Deixe seu Comentário

Leia Também