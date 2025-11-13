JD1TV: Landmark reforça urgência da regularização das favelas para garantir dignidade às famílias

Vereador veio até os estúdios do JD1TV acompanhado da Emília Diniz, representante de uma comunidade (Foto: Divulgação )
O vereador Landmark esteve no estúdio do JD1 Notícias ao lado de Emília Diniz, representante da Agrovilla Campão Orgânico, para falar sobre a audiência pública que acontece nesta sexta-feira (14), às 8h, na Câmara Municipal de Campo Grande.
O encontro vai discutir a regularização das favelas da Capital, tema que o parlamentar considera urgente para garantir dignidade e segurança às famílias que vivem em áreas irregulares.
Confira a entrevista completa abaixo:
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
JD1 TV
JD1TV: Saúde e Bem-Estar aborda a prevenção do câncer de boca com especialistas
JD1 TV
Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes debate prevenção ao câncer bucal nesta sexta
JD1 TV
JD1TV: No mês da Odontologia, Saúde e Bem-Estar aborda papel do Conselho Regional
JD1 TV
JD1TV: "Não é apenas comportamento", especialista orienta pais sobre criação e convivência familiar
JD1 TV
Saúde e Bem-Estar terá como tema criação de filhos nesta sexta-feira
JD1 TV
JD1TV: Setembro Amarelo termina, mas o cuidado é o ano todo, alerta psiquiatra
JD1 TV