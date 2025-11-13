Menu
JD1TV: Landmark reforça urgência da regularização das favelas para garantir dignidade às famílias

Assunto será debatido em uma audiência pública nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande

13 novembro 2025 - 18h10Taynara Menezes
Vereador veio até os estúdios do JD1TV acompanhado da Emília Diniz, representante de uma comunidadeVereador veio até os estúdios do JD1TV acompanhado da Emília Diniz, representante de uma comunidade   (Foto: Divulgação )

O vereador Landmark esteve no estúdio do JD1 Notícias ao lado de Emília Diniz, representante da Agrovilla Campão Orgânico, para falar sobre a audiência pública que acontece nesta sexta-feira (14), às 8h, na Câmara Municipal de Campo Grande.

O encontro vai discutir a regularização das favelas da Capital, tema que o parlamentar considera urgente para garantir dignidade e segurança às famílias que vivem em áreas irregulares.

Confira a entrevista completa abaixo: 

