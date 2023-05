JD1TV: Liftign é opção menos invasiva para rejuvenescimento facial

O Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (5), entrevistou o cirurgião dentista, Rafhael Alves Moreira, durante o Fullface Liftign Experience no Copacabana Palace no Rio de Janeiro, para falar sobre harmonização orofacial.

O encontro abordou conceitos de procedimentos faciais, o liftign, por exemplo, age contra o envelhecimento da face e a descida dos tecidos, decorrentes do processo de envelhecimento.

" O Liftign faz a suspensão facial, promovendo a elevação do tecido da musculatura, reposicionando todos os tecidos faciais", explicou o cirurgião.

Ainda de acordo com o profissional, o procedimento é realizado através de um fio, de forma menos invasiva possível, oferecendo os melhores resultados ao paciente.

"Através de um fio a gente consegue fazer a suspensão e amarrar no couro cabeluda, de uma maneira pouco invasiva, sem ponto, sem corte e com resultados extremamente naturais", garantiu.

Confira a entrevista completa:

