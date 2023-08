JD1TV: Maçonaria fará rodadas de negócios internacionais em Ponta Porã e Corumbá

A edição do JD1 Entrevista desta terça-feira (15), recebeu Ademar de Souza Freitas, Gran Mestre da Grande loja maçônica de Mato Grosso do Sul, que falou sobre o 1º Encontro de Negócios da Fronteira Brasil/Paraguai, que acontecerá nos dias 8 e 9 de setembro em Corumbá, e nos dias 15 e 16 de setembro em Ponta Porã, e contará com a presença do governador, Eduardo Riedel.

Na ocasião, Ademar ressaltou que, um dos maiores objetivos do evento é estreitar os laços com os países vizinhos. O mestre ainda lembrou que o encontro vai oportunizar a realização de bons negócios e ampliação de network para a classe empresarial brasileira.

Assista:

