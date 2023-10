JD1TV: Marcelo Bertoni da Famasul e a luta pelo Marco Temporal

A edição do JD1 Entrevista desta sexta-feira (06), recebeu Marcelo Bertoni, que é presidente do Sistema Famasul – (Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), que falou sobre sua luta contra a derrubado o Marco Temporal, considerando, os impactos causados aos pequenos produtores que serão diretamente afetados.

Além disso, Bertoni que também é presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), ainda ressaltou que apesar de discordar da decisão do STF, da anulação da tese do Marco Temporal, respeita o resultado dos votos já que dentro das propostas de tese feitas pelo supremo, há o direito de indenização para os ruralistas.

Assista:



