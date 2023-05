JD1TV: Menino de 10 anos é atropelado por ônibus na Afonso Pena

Um menino de 10 anos ficou em estado grave após ser atropelado por um ônibus na Avenida Afonso Pena, no bairro Amambai, em Campo Grande, próximo do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na tarde desta quarta-feira (3).

Segundo informações iniciais, a criança havia acabado de sair da igreja com a mãe quando se deparou com uma briga na rua e, assustado com o facão que um dos homens envolvidos na confusão tinha em mãos, acabou correndo para o meio da rua e foi atropelado pelo ônibus de transporte coletivo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a criança intubada ainda no local. Ela será encaminhada para a Santa Casa.

Acompanhe:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também