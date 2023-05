JD1TV: Motorista não vê obras na pista e bate em rolo compressor na Gury Marques

O motorista de um carro acabou se chocando contra um minirolo compressor da prefeitura que fazia obras de manutenção na Avenida Gury Marques, no bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande, próximo à sede da Energisa.

Segundo informações iniciais, o carro, um Chevrolet Onix, seguia pela via, voltando para casa do trabalho, atrás de um caminhão. Em certo momento, o caminhoneiro percebeu que iria se chocar contra o rolo e desviou, evitando um acidente mais grave, porém, foi tarde demais para o motorista do Onix, que bateu de frente contra o equipamento.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o motorista não teve ferimentos graves e passa bem.

Assista:

