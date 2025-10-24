Menu
JD1TV: No mês da Odontologia, Saúde e Bem-Estar aborda papel do Conselho Regional

A presidente da instituição, Silvana Silva Silvestre, elencou todo o papel da casa e frizou a colaboração com os profissionais da saúde

24 outubro 2025 - 17h00Taynara Menezes
Silvana Silva, presiente do Conselho Regional de OdontologiaSilvana Silva, presiente do Conselho Regional de Odontologia   (Foto: JD1)

O Saúde e Bem-Estar com Plácido Menezes, desta sexta-feira (24), teve um bate-papo com a presidente regional do Conselho de Odontologia, Silvana Silva Silvestre, que reforçou a importância dos dentistas na promoção da saúde e esclareceu dúvidas sobre a função do conselho profissional.

Confira a entrevista completa abaixo: 

 

