JD1TV: O que o campo-grandense acha que falta para ter um "aeroporto de capital"?

Com a Aena tomando conta da administração do Aeroporto Internacional de Campo Grande pelos próximos 30 anos, anteriormente gerido pela Infraero, o coração do viajante campo-grandense se encheu de expectativas e desejos.

Para muitos, as expectativas para o local são altas, e com isso em mente, a reportagem do JD1 foi até o Aeroporto e perguntou: O que falta para ele virar um “aeroporto de Capital”?

Para Maura Ramos de Oliveira, de 59 anos, o aeroporto melhorou muito após as obras, mas ela destaca que uma ponte de acesso para as aeronaves - um pedido antigo de quem frequenta o aeroporto - é essencial para o local.

“Basicamente falta o que eu já falei [...] o pontilhão, para facilitar o acesso das pessoas, né, evitar ficar subindo e descendo as escadinhas, mas ele já melhorou bem, tá bastante grande, e claro, ainda não tem aquele formato de aeroporto tipo Guarulhos, Campinas, mas tá caminhando, então creio que com o tempo vai ficar melhor”.

Ela ainda aponta que, após as obras e a troca de administração, percebeu uma melhora no atendimento.

“O atendimento melhorou bastante no sentido das atendentes, das empresas”.

Já para Keila Oliveira, de 53 anos, o aeroporto está perfeito como está, sem a necessidade de alguma adição, e destaca que ele ser pequeno facilita a vida de quem frequenta o local.

“No momento está ótimo, faz pouco que deram uma reformada, está bem limpo, o atendimento está ótimo, os banheiros também estão bem limpos, pra mim está perfeito”.

Quando questionada se sente falta de algo no nosso aeroporto, em comparação com outros terminais ao redor do Brasil, ela afirmou que para o tamanho da Capital, o local corresponde com as necessidades.

“Pelo tamanho da cidade, acho que já tá bom”.

Para outros, como Eduardo Zanin, de 35 anos, o estacionamento é um dos principais problemas do aeroporto que devem ser resolvidos pela nova gestão.

“Bom, acredito que a infraestrutura, principalmente no estacionamento, constantemente em obras, geralmente a gente tem muito trânsito na entrada ali, acredito que esse é o ponto crucial que faça com que o aeroporto de Campo Grande se transforme em um realmente de Capital”.

O advogado, porém, cita sua infância, destacando a tradição que tinha com seu pai, de subir até a antiga plataforma de observação - presente no aeroporto até a reforma realizada pela Infraero - e ver os aviões decolarem.

“Sinto saudades daquela parte que a gente conseguia ver os aviões lá de cima. Não sei como tá agora, mas quando eu era moleque vinha com meu pai aí e a gente ficava lá em cima. Acredito que um lugar que a gente possa visualizar os aviões decolando e pousando é o que falta aqui também”.

