JD1TV: Ossada humana é encontrada em terreno baldio da Capital

Uma ossada humana foi encontrada, espalhada, na tarde desta quinta-feira (27) em um terreno baldio localizado na Rua Ambere, no bairro Portal do Panamá, em Campo Grande.

Segundo informações iniciais, trabalhadores que realizavam limpeza no local que encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar.

Inicialmente se acreditava que somente o crânio estava no terreno baldio, porém, ao realizarem buscas, o restante do corpo foi encontrado e está sendo “montado” pela Perícia.

Além da Polícia Militar e Perícia, policiais da 7ª Delegacia de Polícia Civil estão no local.

Acompanhe:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também