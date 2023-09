JD1TV: Passageiros reclamam de lotação e calor nos ônibus da Capital

Nos últimos dias, todas as cidade de Mato Grosso do Sul estiveram sob alerta climático de grandes temperaturas emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e, com o calor intenso, a situação de quem precisa utilizar o transporte público em Campo Grande ficou ainda mais complicada.

Nos horários de maior movimento, conhecidos como "horário de pico", onde os ônibus ficam lotados, e nos horários mais quentes do dia, a temperatura aumenta ainda mais dentro dos veículos e os passageiros reclamam do calor.

O JD1TV conversou com alguns Campo-grandenses sobre a situação. Confira:

A reportágem tentou contato com o Consórcio Guaicurus, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também