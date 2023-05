JD1TV: Pedestre é atropelada por motociclista na Avenida das Bandeiras

Angela dos Santos Oliveira, de 43 anos, foi atropelada por um motociclista na noite desta sexta-feira (12) na Avenida das Bandeiras, no bairro Jardim Nhanha, em Campo Grande.

Ao JD1, o piloto da moto, Felismao Camargo Castro, de 53 anos, explicou que voltava do trabalho quando foi pego de surpresa pela mulher, que atravessava a via no momento em que os carros passavam.

“Ela vinha atravessando no fluxo, estava muito intenso, um motorista desviou dela e eu tentei desviar também, mas não teve jeito, meu joelho pegou nela, comigo já freando, e bateu na cintura dela”, comentou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou a mulher com um corte contuso na cabeça, porém, acordada e consciente. Ela foi encaminhada para a Santa Casa para avaliação médica.



