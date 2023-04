JD1TV: Pescador encontra sucuri de 7 metros boiando morta em rio

Polícia TV JD1TV: Troca de tiros deixa criança de 11 anos ferida no Pioneiros

Dada a situação, é possível ver que a cobra havia acabado de comer uma presa, porém, não é possível determinar qual seria a causa da morta do réptil. Segundo a Lei nº 9.605/1998, matar animais silvestres é crime, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano de prisão, além de multa.

Apesar da cobra já estar sem vida, Antônio deixou o animal no local onde ele foi encontrado.

O corpo de animal foi avistado pelo guia de pesca Antônio Marcos da Silva Oliveira, que ao se aproximar viu que o animal já estava sem vida, boiando pelo rio. No vídeo, o guia lamenta a morte do animal.

Um pescador encontrou, nesta segunda-feira (24), uma sucuri de cerca de 7 metros de comprimento boiando, morta, no Rio Dourados, na cidade de Deodápolis, a 257 quilômetros de Campo Grande.

