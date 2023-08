JD1TV: Presidente da FCDL/MS afirma que o FCO é para todos os empresários

A edição do JD1 Entrevista desta quinta-feira (17), recebeu Inês Santiago, que é presidente da FCDL/MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), que falou sobre as regras do FCO – (Fundo de Financiamento do Centro Oeste) para micros e pequenos empresários.

Além disso, a presidente esclareceu dúvidas sobre mudanças com a reforma tributária, garantia real, e ainda, explicou sobre a parceria da FCDL/MS com a Sudeco – (Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste), que foi oficializada na semana passada, com o objetivo de facilitar o financiamento para empresários de micro, pequeno, médio e grande porte.

Assista:

Deixe seu Comentário

Leia Também