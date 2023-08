JD1TV: "Promocentro vai movimentar mais de R$ 50 mi na Capital", diz Adelaido da CDL

A edição do JD1 Entrevista desta quarta-feira (09), recebeu o secretário municipal da Sidagro (Secretaria de inovação, desenvolvimento econômico e agronegócio) e presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Adelaido Vila, que falou sobre a expectativa da ação Promocentro, que começou no último sábado (05), e seguirá até segunda-feira (12), com promoções de até 70% em mais de duzentas lojas no centro de Campo Grande.

Além disso, o presidente da CDL, discorreu acerca dos planos que já foram concretizados em sua gestão na Sidagro, e ainda, comentou sobre os objetivos futuros a serem cumpridos na secretaria.

Assista:

