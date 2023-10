JD1TV: "São mais de R$ 5 milhões em investimentos", diz presidente da Fundect sobre startups

A edição do JD1 Entrevista desta quarta-feira (04), recebeu Márcio de Araújo Pereira, que é o diretor-presidente da Fundect (Fundação de Amparo ao Desenvolvimento ao Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), e falou sobre o espaço que as tecnologias inovadoras vêm ganhando em Mato Grosso do Sul, principalmente, quando se trata de novas startups, que recentemente, ganharam R$ 5 milhões em investimentos.

Além disso, Márcio ainda comentou sobre as alternativas encontradas pela Fundect para o avanço do ecossistema no Estado, e explicou como funciona o PiBic, projeto que atende estudantes de graduação com bolsas e contribuem para a formação acadêmica.

Assista:

