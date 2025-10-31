Menu
JD1TV: Saúde e Bem-Estar aborda a prevenção do câncer de boca com especialistas

A Cirurgiã-dentista, Giovana Soares Buzinaro, e a Presidente da Comissão de Prevenção ao Câncer Bucal, Gabriela Chicrala Toyoshima, serão as entrevistadas desta edição

31 outubro 2025 - 17h24Taynara Menezes

O quadro “Saúde e Bem-Estar”, com Dr. Plácido Menezes, abordou nesta sexta-feira (31), o tema câncer bucal, destacando formas de prevenção, diagnóstico precoce e importância dos cuidados com a saúde da boca.

O programa recebeu Giovana Soares Buzinaro, cirurgiã-dentista formada pela Faculdade de Odontologia da UFMS (FAODO/UFMS), especialista em Saúde da Família (RMSF-SESAU/FioCruz), mestre em Saúde da Família (UFMS) e também especialista em Periodontia e Implantodontia.

A segunda convidada é Gabriela Chicrala Toyoshima, professora de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da UFMS, mestre e doutora em Estomatologia pela USP Bauru, especialista em Odontologia Hospitalar e presidente da Comissão de Prevenção ao Câncer Bucal do CRO/MS.

