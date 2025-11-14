Menu
JD1TV: Saúde e Bem-Estar aborda importância e desmistifica o toque retal no Novembro Azul

O entrevistado do dia, Dr. Jamal esclarece o procedimento e a eficácia do tratamento

14 novembro 2025 - 17h11Taynara Menezes
Dr. Jamal foi o entrevistadoDr. Jamal foi o entrevistado   (JD1 Notícias)

Na edição desta sexta-feira (14), o Saúde e Bem-Estar aborda a importância da prevenção na saúde do homem e desmistifica o exame de toque retal. O urologista, Dr. Jamal Salem, explica como o procedimento é fundamental para detectar problemas como câncer de próstata, ressaltando que o exame não interfere na masculinidade ou sexualidade do paciente. 

 

