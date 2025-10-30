Menu
Menu Busca quinta, 30 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
JD1 TV

Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes debate prevenção ao câncer bucal nesta sexta

A Cirurgiã-dentista, Giovana Soares Buzinaro, e a Presidente da Comissão de Prevenção ao Câncer Bucal, Gabriela Chicrala Toyoshima, serão as entrevistadas desta edição.

30 outubro 2025 - 17h11Taynara Menezes

O quadro “Saúde e Bem-Estar”, com Dr. Plácido Menezes, vai discutir nesta sexta-feira o tema câncer bucal, destacando formas de prevenção, diagnóstico precoce e importância dos cuidados com a saúde da boca.

Para enriquecer o debate, o programa recebe Giovana Soares Buzinaro, cirurgiã-dentista formada pela Faculdade de Odontologia da UFMS (FAODO/UFMS), especialista em Saúde da Família (RMSF-SESAU/FioCruz), mestre em Saúde da Família (UFMS) e também especialista em Periodontia e Implantodontia.

A segunda convidada é Gabriela Chicrala Toyoshima, professora de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da UFMS, mestre e doutora em Estomatologia pela USP Bauru, especialista em Odontologia Hospitalar e presidente da Comissão de Prevenção ao Câncer Bucal do CRO/MS.

O programa vai ao ar nesta sexta-feira (31), às 17h30, e promete uma conversa esclarecedora sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer bucal, reforçando os cuidados com a saúde bucal como parte fundamental do bem-estar geral.

 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Silvana Silva, presiente do Conselho Regional de Odontologia
JD1 TV
JD1TV: No mês da Odontologia, Saúde e Bem-Estar aborda papel do Conselho Regional
Pollyaneh Gonzaga Seabra de Oliveira
JD1 TV
JD1TV: "Não é apenas comportamento", especialista orienta pais sobre criação e convivência familiar
Saúde e Bem-Estar terá como tema criação de filhos nesta sexta-feira
JD1 TV
Saúde e Bem-Estar terá como tema criação de filhos nesta sexta-feira
Silmara Medeiros
JD1 TV
JD1TV: Setembro Amarelo termina, mas o cuidado é o ano todo, alerta psiquiatra
Thiago Vargas
JD1 TV
JD1TV: "Haja com cautela e não por impulso", alerta advogado no dia do cliente

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
André foi a vítima fatal do acidente
Trânsito
Motorista que morreu em acidente na BR-262 tinha 21 anos e deixa um filho
O bebê foi achado sem vida
Política
VÍDEO: Bebê de 4 meses é encontrado morto pelos pais no Nova Lima