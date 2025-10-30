Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes debate prevenção ao câncer bucal nesta sexta

O quadro “Saúde e Bem-Estar”, com Dr. Plácido Menezes, vai discutir nesta sexta-feira o tema câncer bucal, destacando formas de prevenção, diagnóstico precoce e importância dos cuidados com a saúde da boca.

Para enriquecer o debate, o programa recebe Giovana Soares Buzinaro, cirurgiã-dentista formada pela Faculdade de Odontologia da UFMS (FAODO/UFMS), especialista em Saúde da Família (RMSF-SESAU/FioCruz), mestre em Saúde da Família (UFMS) e também especialista em Periodontia e Implantodontia.

A segunda convidada é Gabriela Chicrala Toyoshima, professora de Estomatologia da Faculdade de Odontologia da UFMS, mestre e doutora em Estomatologia pela USP Bauru, especialista em Odontologia Hospitalar e presidente da Comissão de Prevenção ao Câncer Bucal do CRO/MS.

O programa vai ao ar nesta sexta-feira (31), às 17h30, e promete uma conversa esclarecedora sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer bucal, reforçando os cuidados com a saúde bucal como parte fundamental do bem-estar geral.

