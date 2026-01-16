JD1TV: Saúde e Bem-Estar desmistifica o processo de envelhecimento com especialista

Nesta sexta-feira (16), o programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes recebeu a geriatra Dra. Maria Fernanda Guerini, presidente da seccional de Mato Grosso do Sul da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), em um dabate sobre envelhecimento.

A especialista abordou temas atuais, como envelhecer saudável nos tempos de hoje e formas de prevenir a perda de memória grave, esclarecendo dúvidas e desmistificando o processo de envelhecimento.

Confira a entrevista completa abaixo:

