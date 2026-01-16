Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
JD1 TV

JD1TV: Saúde e Bem-Estar desmistifica o processo de envelhecimento com especialista

Entrevista esclarece mitos sobre o envelhecimento e orienta sobre cuidados para manter a memória

16 janeiro 2026 - 17h30Taynara Menezes

Nesta sexta-feira (16), o programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes recebeu a geriatra Dra. Maria Fernanda Guerini, presidente da seccional de Mato Grosso do Sul da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), em um dabate sobre envelhecimento.

A especialista abordou temas atuais, como envelhecer saudável nos tempos de hoje e formas de prevenir a perda de memória grave, esclarecendo dúvidas e desmistificando o processo de envelhecimento.

Confira a entrevista completa abaixo: 

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dr. Wilson Cantero, professor associado da UFMS
JD1 TV
Saúde e Bem-Estar: Dr. Wilson Cantero esclarece mitos e verdades da cirurgia bariátrica
Dr. Jamal foi o entrevistado
JD1 TV
JD1TV: Saúde e Bem-Estar aborda importância e desmistifica o toque retal no Novembro Azul
Vereador veio até os estúdios do JD1TV acompanhado da Emília Diniz, representante de uma comunidade
JD1 TV
JD1TV: Landmark reforça urgência da regularização das favelas para garantir dignidade às famílias

Mais Lidas

Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira