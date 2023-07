JD1TV: "Tem visão diferente", Nelsinho elogia Riedel, e critica Lula

A edição do JD1 Entrevista desta terça-feira (26), recebeu o senador pelo PSD de Mato Grosso do Sul e presidente do diretório estadual, Nelsinho Trad, que falou sobre o seu mandato em Brasília, e ainda, discorreu acerca dos planos para as eleições de 2024.

Além disso, o senador explicou sua visão sobre os governos de Eduardo Riedel em Mato Grosso do Sul, e de Lula representando a Presidência da República, e ainda, sobre de que maneira, esses governos têm beneficiado ou prejudicado o seu mandato.

Assista:

