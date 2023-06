JD1TV: "Temos o menor índice de desemprego no país", garante Paulo Silva, da Funsat

Na edição do JD1 Entrevistas desta quinta-feira (22), recebemos o diretor-presidente da Funsat (Fundação Social do Trabalho), Paulo da Silva que comentou sobre as vagas disponíveis e cursos profissionalizantes que o órgão oferece a fim de ajudar a população a ingressar no mercado de trabalho, além de pontuar como a geração de empregos fortalece o município.

Ele também falou sobre o projeto que acontece nos dias 11 e 12 de julho, que vai disponibilizar vagas de emprego para pessoas com mais de 50 anos, e sobre parcerias com outras instituições.

Confira a reportagem na íntegra:

Deixe seu Comentário

Leia Também