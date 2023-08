JD1TV: Tribunal de Justiça guarda memórias do Poder Judiciário desde o século XIX

No terceiro episódio da série de reportagens especiais em comemoração aos 124 anos de Campo Grande, o JD1TV foi conhecer o Memorial do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. O local, abriga mais de 13 mil documentos históricos desde o século XIX. O primeiro inventário do acervo é do ano de 1843, e divide espaço com mais de 13 mil processos marcantes.

O Departamento de Pesquisa e Documentação é responsável por guardar e zelar por todos esses documentos, que passam por uma manutenção frequente para não se deteriorarem. Além disso, o espaço é aberto aos pesquisadores que pretendem se aprofundar na história do judiciário.

