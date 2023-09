JD1TV: Zidane? Bode derruba criança com cabeçada no peito

As imagens de uma criança, de aproximadamente 4 anos, sendo agredida por um bode viralizou nas redes sociais durante a quarta-feira (13). Ele estaria importunando o animal.

No vídeo, é possível ver o menino com um pedaço de pau na mão, indo em direção ao bode. Com a mão levantada, dá a entender que ele ia bater no bichinho. Porém, antes mesmo de o garoto executar a ação, o animal revida, o acertando no peito.

Por conta da cabeçada, o menino é jogado ao chão. Entre diversos comentários, alguns internautas acharam a situação engraçada, enquanto outros apontaram o perigo de deixar uma criança sozinha com o animal. “Era para ter derrubado o adulto que está filmando e deixa uma criança aí”, disse um internauta.

Assista as filmagens:

