JD1TV: Por um fio, motoristas escapam de morrerem carbonizados na Duque de Caxias

Os motoristas dos veículos que pegaram fogo após um acidente na Avenida Duque de Caxias, no bairro Bosque Santa Monica II, em Campo Grande, escaparam por pouco de serem carbonizados juntos aos veículos.

Em um vídeo, registrado por um motorista que passava pela avenida no momento do acidente, é possível ver as chamas consumindo os dois veículos, poucos minutos após os motoristas saírem deles.

Emerson Lises Vieira, cunhado do motorista que dirigia o Logan, contou que estava próximo do local quando soube do acidente, e ao chegar já se deparou com os veículos pegando fogo.

“Eu vinha vindo, justamente para ir em Terenos, e no caminho meu cunhado meu ligou, dizendo que tinha sofrido um acidente. Como eu estava próximo, cheguei aqui e me deparei com essa situação”

A vítima detalhou ao seu cunhado a dinâmica do acidente. “Pelo o que ele me contou, o carro estava estacionado no canto e foi fazer a conversão para cruzar a pista, e ele vinha, provavelmente na média de 70 km/h, não deu nem tempo [de desviar], assustou e colidiu, não deu tempo de frear”

Apesar do acidente, ele afirmou que o que importa é que nenhum dos dois ficou gravemente ferido, e que “bens materiais a gente conquista de novo”.

Confira o vídeo dos veículos em chamas:

Deixe seu Comentário

Leia Também