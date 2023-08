JD1TV: Educação para os filhos deve ser baseada em três pilares, explica psiquiatra

A participação da família na vida da criança e do adolescente foi tema da conversa da entrevista com a médica psiquiatra, Paula Campozan na edição desta sexta-feira (4) do Saúde e Bem-Estar com Dr.Plácido Menezes.

Paula Campozan que aborda maternidade, educação infantil e amadurecimento, explicou sobre a importância das tarefas fora de casa, e da regulação do Ciclo Circadiano. "O sono faz parte do tratamento de todas as doenças mentais, nem sempre precisa de um tratamento medicamentoso, o sono faz parte de todo esse leque de sofrimento e a gente não consegue melhorar sem regular o ciclo circadiano", comentou a profissional.

Além disso, outro ponto abordado por Paula foi os pilares da educação, que vai muito além do ensino didático, são eles o pilar da inteligência, da atividade física e moral. a psiquiatra também comentou de causas que levam ao aumento dos casos de depressão transtorno de ansiedade e pânico. Confira:

