JD1TV: Projeto de Futebol incentiva meninas para participar de Campeonato Estadual

Em outubro de 2016 foi criado o ''Projeto Real Campo Nobre'' no bairro Campo Nobre, em Campo Grande, pelo professor Julio César, que percebeu a necessidade de um esporte para as crianças do bairro.

O esporte possibilita que as crianças experimentem o trabalho em equipe, exercitem a disciplina, responsabilidade, sejam mais sociáveis e criativos, além de adquirir resistência e condicionamento físico. Atualmente o projeto tem 3 categorias masculinas: de 5 a 8 anos, 9 a 11 anos e 12 a 15 anos.

Porém, o que mais chama atenção é a categoria feminina, que mostra muita habilidade em campo. Elas vão disputar o campeonato estadual de futebol, na categoria sub-16 nos dias 20 a 23 de julho, na cidade de Aquidauana-MS e se forem campeãs, irão participar da copa do Brasil. O time feminino também busca patrocinadores, para conseguirem realizar esse sonho e mostrar que futebol não é só esporte para homens.

Confira a entrevista na íntegra:

Deixe seu Comentário

Leia Também