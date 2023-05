Saúde e Bem-Estar abordará medicina integrativa com Dra. Andreia Antoniolli

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (12) abordará o tema 'Medicina Integrativa' método de aproximação entre médico e seu paciente para a manutenção da saúde. Quem falará sobre o assunto será a Dra. Andreia Antoniolli.

Graduada em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a profissional ainda possui Mestrado e Doutorado em Técnicas Operatórias e Cirurgia Experimental pela Universidade Federal de São Paulo.

Durante o programa, a convidada esclarecerá dúvidas dos leitores que interagirem pelo Facebook do JD1Notícias.com. Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

