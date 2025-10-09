Menu
Menu Busca quinta, 09 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
JD1 TV

Saúde e Bem-Estar terá como tema criação de filhos nesta sexta-feira

A psicanalista, Pollyaneh Gonzaga Seabra de Oliveira, é a entrevistada desta edição

09 outubro 2025 - 17h11Taynara Menezes

O quadro Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes trará nesta sexta-feira (10), Pollyaneh Gonzaga Seabra de Oliveira, psicanalista, pedagoga, neurocientista e neuropedagoga. 

Ela também é fundadora do Centro de Treinamento para Pais e Filhos, idealizadora do Programa Elos e autora de diversos materiais sobre família, infância e inteligência emocional. 

Com experiência em formação de educadores, pais e profissionais da saúde, dedica-se a instrumentalizar pessoas com ferramentas profundas que unem ciência, espiritualidade e propósito, impactando gerações por meio do fortalecimento emocional e relacional.

O programa vai ao ar na sexta-feira (10), às 17h30. 

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Silmara Medeiros
JD1 TV
JD1TV: Setembro Amarelo termina, mas o cuidado é o ano todo, alerta psiquiatra
Thiago Vargas
JD1 TV
JD1TV: "Haja com cautela e não por impulso", alerta advogado no dia do cliente
Cirurgiã dentista, Victória Maes e o Dr. Sérgio Bruzadelli Macedo, cirurgião buço maxilo facial
Saúde TV
JD1TV: Saúde e Bem-Estar debate vantagens da ozonioterapia desmistificando o tratamento
Maurício Simões, secretário da Secretaria de Estado de Saúde de MS
Saúde
JD1TV: Conexão SM recebe Maurício Simões, secretário de Saúde de MS
JD1TV - Quando a vida gira em torno do outro: os riscos da dependência emocional
Saúde
JD1TV - Quando a vida gira em torno do outro: os riscos da dependência emocional

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Movimentação Policial - Foto: Ilustrativa / Vinícius Santos
Polícia
AGORA: Homem é baleado em tentativa de execução no Jardim Los Angeles
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece refeições a pacientes e acompanhantes nas UPAs