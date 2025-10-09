Saúde e Bem-Estar terá como tema criação de filhos nesta sexta-feira

O quadro Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes trará nesta sexta-feira (10), Pollyaneh Gonzaga Seabra de Oliveira, psicanalista, pedagoga, neurocientista e neuropedagoga.

Ela também é fundadora do Centro de Treinamento para Pais e Filhos, idealizadora do Programa Elos e autora de diversos materiais sobre família, infância e inteligência emocional.

Com experiência em formação de educadores, pais e profissionais da saúde, dedica-se a instrumentalizar pessoas com ferramentas profundas que unem ciência, espiritualidade e propósito, impactando gerações por meio do fortalecimento emocional e relacional.

O programa vai ao ar na sexta-feira (10), às 17h30.

