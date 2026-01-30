Saúde e Bem-Estar: Especialista avalia avanços nos Transplantes de Órgãos no Mato Grosso do Sul

O programa Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes, recebeu nesta sexta-feira (30), o cirurgião do aparelho digestivo Dr. Gustavo Rapassi, especialista em Transplante de Fígado e Cirurgia de Fígado, Pâncreas e Vias Biliares.

Desde julho de 2024, o serviço de transplante de fígado, coordenado pelo Dr. Gustavo, já realizou dezenas de procedimentos com altas taxas de sucesso. Agora, os transplantes de rim e pâncreas estão prestes a começar, oferecendo ainda mais esperança a pacientes que aguardam por uma chance de recomeço.

Nesta entrevista, o médico fala sobre os resultados alcançados, os desafios enfrentados e a importância da conscientização sobre doação de órgãos, morte encefálica e critérios para transplante, mostrando como informação e acesso a serviços especializados podem salvar vidas. Confira:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também