123 Milhas: Dino sugere que consumidores lesados entrem com ação contra a empresa

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sugeriu aos consumidores que se sentiram lesados devido a suspensão das passagens aéreas e pacotes de linhas promocionais pela 123 Milhas, que busquem por seus direitos.

À imprensa, nesta segunda-feira (21), Dino explicou que quem foi lesado pela empresa deve procurar os Procons estaduais, os juizados especiais do consumidor e os Ministérios Públicos de cada estado.

“Quanto mais ações judiciais houver, é caminho para solução de problemas”, explicou.

Dino ainda confirmou que a Secretaria Nacional do Consumidor instaurou processo para convocar a empresa a prestar esclarecimento sobre a ação tomada.

“O que posso afirmar é que o Código de Defesa do Consumidor está sendo aplicado, tanto procurando uma solução quanto punindo a empresa. A orientação que damos é procurar os Procons, porque, quanto mais ações judiciais houver, há caminho para a solução do problema”, comentou o ministro.

