A lista do MP - Conheça os aprovados para promotor substituto

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) divulgou neste sábado (22), a relação dos candidatos aprovados nas provas escritas com as respectivas notas do XXVIII Concurso Público para ingresso na carreira no cargo de Promotor de Justiça Substituto.

O Presidente da Comissão do Concurso, Procurador-Geral de Justiça Alexandre Magno Benites de Lacerda, por meio do Aviso nº 003/2020-COC convoca ainda os candidatos aprovados a requererem no prazo de 10 dias a inscrição definitiva.

O candidato terá vista de seus cadernos de prova por meio da área restrita no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC).

O recurso do candidato poderá ser apresentado no prazo de cinco dias, contados da data da publicação do aviso, em formulário próprio, nos termos do § 1º do art. 26 do regulamento do concurso, por intermédio da área restrita do candidato.

De acordo com a Comissão do Concurso, o candidato só poderá protocolar uma única vez o seu recurso para cada grupo de disciplinas, não sendo possível inserir novas informações no recurso protocolizado.

Os recursos não deverão conter identificação dos recorrentes e deverão conter relatório e motivação, sob pena de não conhecimento.

Clique aqui para ler a relação de aprovado no concurso.

