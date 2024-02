AO VIVO: Flávio Dino toma posse como ministro no STF

Acontece neste momento, no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), a sessão solene de posse de Flávio Dino, ex-chefe do ministério da Justiça e Segurança Pública, como ministro da Corte.

Segundo o cronograma divulgado, o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, abrirá a sessão solene, com Dino sendo conduzido ao Plenário pelo decano da Corte, o membro mais antigo do STF, que neste caso é o ministro Gilmar Mendes, e pelo ministro mais recente, no caso, Cristiano Zanin.

Dino prestará juramento e, após leitura do termo de posse pelo diretor-geral do STF e assinatura pelo presidente do STF, ele será declarado empossado e ocupará sua cadeira. Ele integrará a Primeira Turma da Corte, ao lado dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e da ministra Cármen Lúcia.

